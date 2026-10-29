Найважливіше – не намагатися за будь-яку ціну врятувати вікна

Під час вибуху небезпеку становлять не лише уламки боєприпасів, а й скло, яке вибухова хвиля може розбити та розкидати по кімнаті. Навіть якщо вікно здається міцним, воно не обов’язково витримає сильний удар. Як убезпечити себе від уламків, пише 24 Канал.

Як зменшити небезпеку від розбитого скла

Один зі способів зменшити розліт уламків – використати спеціальну захисну плівку для скла. Вона може утримувати розбиті частини разом, проте не робить вікно вибухостійким. Ефективність такого захисту залежить від міцності матеріалу, його сумісності зі склінням і правильності монтажу.

Вікна також іноді обклеюють клейкою стрічкою як тимчасовий захід. Однак вона не гарантує, що скло не розіб’ється, а уламки не розлетяться. Тому покладатися на неї як на повноцінний захист не варто.

Ще один варіант – спеціально виготовлені щити з фанери або деревини, якими закривають віконні отвори. Їхня ефективність залежить від міцності матеріалу, надійності кріплень і конструкції. Саморобний щит не гарантує захисту від потужної вибухової хвилі. Встановлювати його під час повітряної тривоги чи за безпосередньої загрози вибуху небезпечно.

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Найважливіше – не намагатися за будь-яку ціну врятувати вікна. Жоден із цих способів не замінює перебування в укритті або іншому безпечному місці.

Що робити, якщо вибухова хвиля вибила вікна

Насамперед оцініть ситуацію. Якщо є загроза повторних ударів, пожежі, обвалення конструкцій або пошкодження електропроводки, не починайте прибирання. Відійдіть від небезпечної ділянки та виконуйте вказівки рятувальників.

Коли перебувати в приміщенні безпечно, прибирайте скло обережно.