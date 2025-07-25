Аварія сталася біля Мукачева у листопаді 2024 року

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Володимира Бірова винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив йому 3 роки умовного терміну.

Вирок винесли 16 липня. Йдеться про аварію, яка сталася у листопаді 2024 року у селі Березинка біля Мукачева. 19-річний житель села Зубівка на ВАЗі виїхав на зустрічну смугу та на узбіччі дороги збив 73-річного пішохода. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці події.

Під час судового засідання Володимир Біров визнав свою вину і пояснив, що того ранку повертався на автівці свого колеги з роботи. За словами обвинуваченого, він дві доби поспіль працював на будівництві і заснув за кермом. Також дружина загиблого розповіла, що водій повністю компенсував їй моральну та матеріальну шкоду і попросила суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Плечищева визнала Володимира Бірова винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.