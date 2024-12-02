Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного

Рахівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Сергія Молдавчука у незаконному переправленні чоловіків через кордон. За спробу переправити двох ухилянтів через Тису закарпатцю призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного після внесення обвинуваченим 50 тис. грн на рахунок проєкту United24.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 листопада, Сергій Молдавчук був одним з п’яти учасників схеми незаконного переправлення чоловіків через Тису на Рахівщині. За 7 тис. доларів ухилянтів зустрічали біля водоспаду Труфанець, везли через блок-пости і поселяли в готелі «Гірська Тиса» у Квасах, поруч з українсько-румунським кордоном. Після цього чоловіків на мотоциклах доставляли до річки. Переправників з ухилянтами затримала СБУ за 3 км від кордону вночі 13 травня 2024 року.

Під час судового засідання 23 серпня Сергій Молдавчук уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, за якою зобов’язувався свідчити проти інших учасників схеми та до 9 вересня зробити благодійний внесок у розмірі 50 тис. грн на рахунок United24, відкритий для підтримки ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Сергія Молдавчука винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.