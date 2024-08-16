За скоєне затриманим загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна

На Закарпатті ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотиків. Правоохоронці затримали 23-річного мешканця Берегівщини, який разом з 16-річним спільником виготовив і відправив до Києва 10 кг амфетаміну на 9 млн грн. Наркотики також «закладали» на вулицях Ужгорода. За скоєне затриманим загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 16 серпня, наркотики виготовляли в облаштованому приміщенні в одному з сіл Берегівського району. Для збуту амфетаміну у різні регіони України користувалися послугами однієї з логістичних компаній. Понад 10 кг наркотиків, вартістю 9 млн грн, правоохоронці вилучили у Києві під час отримання місцевим мешканцем замовлення із Закарпаття.

«За місцем проживання зловмисників та у приміщенні, де виготовлялися наркотики, провели обшуки. В результаті додатково вилучено півкілограма прекурсорів, електронні ваги та 100 грамів готового амфетаміну, вже розфасованого у згортки. Правоохоронцям також вдалося зʼясувати, що фігуранти збували наркотики не тільки великими партіями, а і шляхом «закладок», зокрема в Ужгороді», – інформують у поліції.

23-річному організатору наркоторгівлі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тисяч гривень застави. До відповідальності притягнуть і його 16-річного спільника. За скоєне їм загрожує до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.