У суді Іван Андрейко сказав, що супроводжував знайомих свого колишнього колеги, з яким працював у Чехії

Берегівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Андрейка у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб або з корисливих мотивів, і призначив йому 4 роки ув’язнення з конфіскацією усього майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 4 липня, Іван Андрейко погодився стати учасником схеми з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Його дії координувала невідома особа, яка створила групу у WhatsApp і додала туди ще трьох ухилянтів.

За вказівкою адміністратора групи, 2 лютого 2024 року Іван Андрейко зустрів у готелі «Ріта» у Берегові трьох військовозобов’язаних чоловіків, ще одного ухилянта, він прийняв на автовокзалі Мукачева. З чоловіків він взяв 200 доларів та написав у WhatsApp, щоб вони їхали у прикордонне село Дийда. По дорозі їх затримали правоохоронці.

У суді Іван Андрейко не визнав свою вину і сказав, що супроводжував знайомих свого колишнього колеги, з яким працював у Чехії, заперечивши, що отримував гроші за переправлення чоловіків за кордон. Натомість, ухилянти засвідчили проти закарпатця, підтвердивши, що заплатили обвинуваченому гроші за те, щоб він показав дорогу до кордону.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Лайош Гал, визнав Івана Андрейка винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб або з корисливих мотивів і призначив йому 4 роки ув’язнення з конфіскацією всього майна, що є його власністю. На вирок можуть подати апеляцію.