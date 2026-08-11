Інцидент стався у пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною

У пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною серед гуманітарної допомоги виявили майже 500 пар кросівок іноземного виробництва. Товар вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці у понеділок, 10 серпня, 51-річна керівниця благодійного фонду за документами везла з Німеччини в Одесу лікарняні ліжка, меблі, засоби гігієни та спортивний одяг.

«Коли митники провели повне вивантаження гуманітарної допомоги, то виявили серед спортивного одягу не заявлені у документах 470 пар чоловічого, жіночого та дитячого взуття торгової марки Puma. Загальна вартість партії нових кросівок становить майже 1 млн грн», – розповіли митники.

На керівницю благодійного фонду склали протокол про порушення митних правил за ст. 472 МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50% до 100% вартості незадекларованих товарів, з конфіскацією цих товарів або без неї. Взуття вилучили до рішення суду.

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