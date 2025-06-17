Автобус їхав з пасажирами з аеропорту Будапешта

У вівторок, 17 червня, у пункті пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною у 55-річного водія рейсового автобусу «Будапешт – Київ» виявили партію медпрепаратів на 350 тис. грн. Водієві загрожує 5100 грн штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці, повертаючись автобусом з пасажирами з аеропорту Будапешта, під час проходження митного контролю водій письмово задекларував у червоному коридорі багаж виключно з особистими речами. Перевіряючи автобус, митники виявили інноваційні медпрепарати.

«У відділі для інструментів у двох термосумках переміщувалися 40 упаковок лікарського засобу для схуднення і контролю діабету Mounjaro KwikPen та Ozempik, що знижує рівень глюкози в крові. Їх попередня вартість на вітчизняному ринку стартує від 360 тис. грн», – зазначили митники.

За словами водія, ліки йому передав невідомий в Будапешті для доставки в Мукачево. Медикаменти вилучили. На порушника склали адмінпротокол за ч.3 статті 471 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають накладення штрафу в розмірі 5100 грн з конфіскацією товару або без неї.