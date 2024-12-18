Українець ввозив заховану партію iPhone з Угорщини через «зелений коридор»

Вночі 18 грудня у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» закарпатські митники виявили в джипі українця 162 iPhone 15 та iPhone 16. Контрабанду, вартістю 7 млн грн, вилучили разом з Toyota Land Cruiser.

Як повідомили у Державній митній службі України, Toyota, який в’їжджав в Україну з Угорщини, перевірили на підставі інформації від Служби безпеки України. Партію iPhone знайшли у тайниках.

«Порушник митного законодавства – громадянин України – запакував свій позашляховик контрабандною технікою і намагався «зеленим коридором» перетнути митний кордон України. Товар, загальна вартість якого на вітчизняному ринку перевищує 7 млн грн, вилучено разом із автомобілем», – розповіли митники.

На водія склали протокол про порушення митних правил, за контрабанду товарів українцю також загрожує кримінальна відповідальність.