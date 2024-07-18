У суді обвинувачений сказав, що через травму пальця не міг стріляти

Надвірнянський районний суд визнав винним уродженця села Луг Рахівського району, солдата ЗСУ Павла Я. у самовільному залишенні військової частини, вчинене в умовах воєнного стану. За піврічну відсутність у війську, закарпатцю присудили 5 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 липня, Павло Я. був мобілізований 19 грудня 2022 року після проходження ВЛК, яка з діагнозом «пресбіопія, дейтераномалія» (форма дальтонізму – ред.) визнала його придатним до військової служби. Павла Я. призначили на посаду гранатометника, однак через 2 місяці – 25 лютого 2023 року він залишив розташування військової частини і поїхав додому.

У червні 2023 року обвинуваченого затримала поліція та передала працівникам військової служби правопорядку. Він ще раз пройшов військово-лікарську комісію, яка встановила у нього старий перелом пальця правої кисті і знову визнала придатним до військової служби.

При поступленні в Івано-Франківську установу виконання покарань у жовтні 2023 року лікарі підтвердили у Павла Я. старий перелом, а також виявили у нього ІІ стадію гіпертонії, остеомієліт нижньої щелепи та емоційно нестійкий розлад особистості.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і сказав, що він думав, що йому вдасться нести службу, однак помилився. Після мобілізації його направили на тренування, де в нього почались проблеми зі здоров’ям, зокрема турбували минулі травми: плеча, перелом щелепи і пальця правої руки. Через травму пальця він не міг стріляти.

«Він звернувся до командира і повідомив про те, що йому погано, він втрачає пам’ять, розум і має галюцинації. Той направив його до медпункту, однак там була черга. Йому стало ще гірше, він не розумів наслідки, не розумів, що робить, нікуди і ні до кого не звертався, а пішов із військової частини. На магазині побачив таксі і на ньому поїхав до м. Рахів, а потім на автобусі до дому», – йдеться у вироку.

Також обвинувачений додав, що обвинувачення вважає корупційним і попросив його виправдати і звільнити з-під варти. Павло Я. не заперечив далі проходити військову службу за умови, якщо військово-лікарська комісія підтвердить його придатність.

На думку суду, стан здоров’я військовослужбовця, заперечення проти висновків ВЛК про його придатність до військової служби, не звільняла його від обов`язку дотримуватись військової присяги і не надавала йому жодних прав самовільно залишати місце несення військової служби.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Солодовніков визнав закарпатця винним у самовільному залишенні військової частини, вчинене в умовах воєнного стану і призначив йому 5 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.