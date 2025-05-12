Учасникам злочинної групи призначили по 2 роки умовного терміну

Хустський районний суд визнав місцевих мешканців Юрія Липчея та Валерія Петрищева винними в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України та зловживанні впливом. Учасникам злочинної групи, яка за хабарі «списувала» ухилянтів з військового обліку, призначили по 2 роки умовного терміну.

Вирок винесли 5 травня. Йдеться про схему, до якої причетні шестеро закарпатців, серед яких посадовці ТЦК, зокрема начальниця відділу Берегівського РТЦК та члени військово-лікарських комісій – завідувач психоневрологічного відділення Хустської ЦРЛ, лікар-психіатр Виноградівської районної лікарні, а також троє цивільних. Схема діяла з серпня 2023 року, а вартість «білого квитка» становила від 9 до 14 тис. доларів.

Суд встановив, що Юрій Липчей та Валерій Петрищев сприяли у незаконному переправленні чоловіків через кордон порадами та допомогою у виготовленні медичних документів, які дають право на виїзд з країни. За це обвинувачені отримали від двох ухилянтів для себе та інших учасників групи 18 тис. доларів.

27 березня Юрій Липчей та Валерій Петрищев уклали з прокурором угоду про визнання винуватості, за якою зобов’язалися перерахувати на ЗСУ по 300 тис. грн.

Як наслідок, суддя Михайло Довжанин визнав їх винними в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України та зловживанні впливом і призначив по 2 роки умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.