Уряд готує нові правила оподаткування для підприємців

Міністерство фінансів 24 листопада оприлюднило оновлений законопроєкт, який передбачає обов’язкову сплату ПДВ для частини ФОПів та інших платників єдиного податку. Платити податок мають підприємці з річним доходом понад 85 тис. євро (близько 4,2 млн грн). Якщо закон ухвалять, нові правила запрацюють з 1 січня 2028 року.

Поріг обов’язкової реєстрації платниками ПДВ пропонують встановити на рівні 85 тис. євро річного доходу (близько 4,2 млн грн). Перерахунок у гривні здійснюватимуть за курсом НБУ на 1 січня відповідного року. Податкова автоматично зареєструє платниками ПДВ підприємців і компанії, чий задекларований дохід за 2026 рік та за період IV кварталу 2026-го до III кварталу 2027 року перевищить встановлений поріг. Водночас якщо підстав для реєстрації не буде, її автоматично скасують.

Утім, автоматична реєстрація не означатиме, що нові платники мають одразу нараховувати ПДВ. Для них передбачений перехідний період, зокрема, у I кварталі 2028 року вони не повинні враховувати податок, реєструвати податкові накладні та подавати звітність із ПДВ. Натомість мають подати першу декларацію за II квартал 2028 року.

Для ФОПів та юридичних осіб на третій групі єдиного податку діятимуть дві ставки:

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5% – якщо вони не є платниками ПДВ,

3% – якщо зареєстровані платниками ПДВ.

Якщо ФОП або компанія зі ставкою 5% перевищить поріг у 85 тис. євро за останні 12 місяців, вони мають перейти на ставку 3% і зареєструватися платниками ПДВ. У II–IV кварталах 2028 року штраф за кожне з перших пʼяти порушень вимог щодо ПДВ становитиме 1 грн. Ідеться, зокрема, про несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, неподання звітності та порушення строків сплати податку.

Для іноземних компаній, які надають електронні послуги українцям, поріг обов’язкової реєстрації платниками ПДВ також хочуть змінити. Замість нинішнього 1 млн грн його пропонують підвищити до 85 тис. євро (близько 4,2 млн грн).

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні кредиту на 8,1 млрд доларів. Однак, коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, між урядом парламентом і бізнесом виникли суперечки.

ПДВ є досить складним податком у контексті адміністрування та ведення обліку і потребує професійного бухгалтерського супроводу. Це збільшує витрати підприємців і впливає на кінцеву вартість продукції. Зрештою, у квітні уряд та МВФ домовились, що норму про ПДВ для ФОП відкладуть на рік. Натомість уряд мав посилити контроль за дробленням бізнесу.