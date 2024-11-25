Кожен з досвідчених дачників знає, що яблуні потребують заліза

Досвідчені садівники знають, що у догляд за садом входить не лише полив та підживлення, а й інші хитрощі, які можуть покращити якість та кількість урожаю.

Кожен з досвідчених дачників знає, що яблуні потребують заліза. Якщо їй не вистачає цього елементу, то ріст дерева сповільниться. Яблуні приноситимуть менше плодів, і вони стануть маленькими, а дерево може стати більш вразливим до хвороб. Як з цим допоможуть справитись звичайні цвяхи, пише Вest home ideas.

Як допоможуть цвяхи

Вкопайте кілька цвяхів під дерево. Цвяхи можуть бути як старі та іржаві, так і нові, щойно куплені в магазині. Це допоможе збагатити ґрунт важливими елементами. Таким чином, земля отримає мікроелементи заліза, що сприятливо вплине на ріст і розвиток яблуні.

Процедуру найкраще проводити восени, щоб наступного року отримати максимальний урожай соковитих і зрілих фруктів.