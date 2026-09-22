Після завершення вирощування помідорів грядку потрібно насамперед очистити від рослинних решток

Чорнобривці давно вирощують не лише заради яскравого цвітіння. Після завершення сезону їхні стебла, листя та суцвіття можна використати як рослинні рештки для ґрунту. Їх закладають у землю на вільних грядках, де вони поступово розкладаються та повертають органічну речовину в ґрунт. Більше про це пише Zielona Interia.

Навіщо закопувати чорнобривці на городі

Після завершення цвітіння чорнобривці не обов’язково виривати та викидати. Здорові рослини можна подрібнити й закласти в ґрунт на вільній грядці.

Під час розкладання рослинних решток у землю надходять поживні речовини. Вони сприяють підтриманню структури ґрунту, а після перегнивання поповнюють його природний запас.

Особливо зручно використовувати чорнобривці восени, коли грядки вже звільняються після збору овочів.

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Як правильно закласти чорнобривці в ґрунт

Спочатку видаліть із рослин пошкоджені або явно хворі частини. Здорові стебла, листя та суцвіття подрібніть секатором або садовими ножицями.

Розкладіть рослинну масу по звільненій грядці та рівномірно розподіліть її по поверхні. Після цього перекопайте або розпушіть ґрунт так, щоб рештки опинилися всередині землі.

Не потрібно закладати їх на надмірну глибину. Для звичайної грядки достатньо перекопати ґрунт на робочу глибину, рівномірно перемішуючи його з подрібненою рослинною масою.

Важливо не закладати в ґрунт чорнобривці, які мають ознаки сильного ураження хворобами, якщо немає впевненості, що патогени будуть знищені під час подальшого компостування чи розкладання.

Чи захищають чорнобривці від шкідників

Чорнобривці справді містять біологічно активні сполуки, а їхній запах може відлякувати частину комах. Особливу увагу привертають речовини, які виділяють корені рослини.

Проте твердження, що чорнобривці гарантовано знищують усіх шкідників, попелицю, білокрилку, кротів або полівок, перебільшене. Посадка цих квітів не може замінити повноцінний захист городу.

Найкраще сприймати чорнобривці як одну з корисних рослин у змішаних посадках, а не як універсальний засіб боротьби зі шкідниками.

Чим вони можуть бути корисні після помідорів

Після завершення вирощування помідорів грядку потрібно насамперед очистити від рослинних решток. Якщо кущі були уражені фітофторою чи іншими хворобами, їх не варто просто перекопувати разом із ґрунтом.

Якщо ж чорнобривці здорові, їхню зелену масу можна використати на іншій вільній ділянці як джерело органічної речовини. Це не означає, що закопування квітів автоматично знищить усі збудники хвороб, які залишилися після помідорів.

Після очищення грядки можна також посіяти сидерати, внести зрілий компост і підготувати ґрунт до наступного сезону.