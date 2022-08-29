Біля Органного залу у Львові зрізали 8 ялин та один кущ

Замість восьми ялин, що росли на схилі біля Органного залу на вул. Бандери у Львові висадять 15 різних дерев. У мерії зазначають, що ялини зберегти не можливо, адже згодом вони можуть упасти або на Органний зал, або на контактну мережу.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, 25 серпня у Львові розпочали демонтаж аварійної підпірної стінки на перехресті вул. Бандери – Дорошенка – Чупринки. Замість неї тут облаштують пологий зелений схил із громадським простором.

У межах робіт у понеділок, 29 серпня, над підпірною стінкою зріжуть вісім ялин. У ЛКП «Львівавтодор» зазначають, що якщо ялинки залишити, то їх коріння опиниться на поверхні й згодом вони можуть упасти або на костел святої Марії Магдалини, або на контактну мережу. Замість ялин на оновленому схилі висадять 15 нових дерев з глибокою кореневою системою, аби укріпити схил.

«Ялинки, які є зараз біля Органного залу, – вони теж є генераторами нищення підпірної стінки. Деревам вже близько 40 років, вони стають небезпечними. Їх висота – понад 18 м, а вага орієнтовно 15 тонн кожне. Чотири дерева вже сухостій, але зрізати їх потрібно усі, бо якщо залишити, то через зміну конфігурації схилу їх коріння буде на поверхні. Відтак, вони впадуть або на Органний зал, або на контактну мережу. І це матиме трагічні наслідки», – розповів директор «Львівавтодору» Микола Власюк.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів Олександри Сладкової, попередньо на схилі пропонують висадити клен польовий.

«Ялини неможливо зберегти при ремонті і посадити нові ялини неможливо, адже вони мають поверхневе коріння – випадуть. Навіть тепер видно, що основні тріщини підпірної стінки є в місцях двох груп ялин. Однак ми не залишимо пагорб без дерев. Вид дерев ще дискутуємо, але проектантка Ольга Криворучко допомогла врятувати ситуацію і знайти конструктивну можливість висадити нові дерева, і їх буде більше. Наразі найбільше схиляємось до висадки клена польового», – розповіла вона.

Нагадаємо, демонтаж підпірної стінки біля Органного залу на вул. Бандери виконує компанія «Онур» в межах проекту реконструкції вул. Бандери. Закінчити роботи планують до 15 жовтня. Замість стінки облаштують відкос з новими зеленими насадженнями, пішохідною зоною та громадським простором.