Заморозки – це загроза для рослин, а мороз – це просто частина зими

У жовтні українців усе частіше попереджають про сильні нічні заморозки, але люди деколи говорять, що вночі вдарить сильний мороз. Укргідрометцентр пояснює, чому «заморозки» не варто називати «морозом».

Заморозки – це зниження температури повітря або ґрунту до 0°C і нижче у вегетаційний період, коли рослини уже почали або ще не завершили свій розвиток. Заморозки найчастіше трапляються у весняно-осінній період, особливо за ясної погоди, слабкого вітру або при загальному похолоданні.

Синоптики попереджають про різний рівень небезпеки залежно від інтенсивності заморозків, адже це явище може призвести до пошкодження рослин чи втрати урожаю.

Мороз – це тривале зниження температури нижче 0°C у холодний період року, коли рослини перебувають у стані спокою. Навіть якщо вдень температура подекуди підвищується до плюсових значень, це не створює ризиків для рослин, бо вони ще не почали вегетацію.

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Заморозки – це загроза для рослин, а мороз – це просто частина зими. Агрометеорологи визначають дати переходу від заморозків до морозів та навпаки залежно від активності вегетації рослин.

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