Із 30 вересня до 4 жовтня вночі та вранці будуть заморозки

Наприкінці вересня та на початку жовтня у Львові та області вночі будуть перші заморозки. Про це повідомили синоптики Львівського гідрометцентру.

За даними синоптиків, із 30 вересня до 4 жовтня вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту та в повітрі будуть заморозки 0–2°С.

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У середу, 30 вересня, у Львівській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1–6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозки 0–2°С, а вдень очікується 17–22°С тепла.

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У Львові 30 вересня температура повітря вночі опускатиметься до 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту можливий заморозок 0–2°С , а вдень потепліє до 18–20°С тепла.

Раніше синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 жовтня по областях та назвали дату, коли прийде різке похолодання.

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