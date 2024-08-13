Бразилія є найбільшим виробником кави у світі

Невеликі заморозки в бразильських штатах, де вирощують каву сорту арабіка, призвели до зростання цін на кавове зерно на нью-йоркській кавовій біржі на 7% до цін минулого місяця, пише Bloomberg.

Загалом з початку року ціна на каву зросла на 30%. Багато в чому до цього спричинилася несприятлива погода в кавових штатах Бразилії.

Виробники кави занепокоєні, адже за незначними заморозками прогнозується сильніше і триваліше погіршення погоди. Зокрема, дощ перед заморозками може призвести до загибелі цвіту і, як наслідок, частини майбутнього врожаю. Окрім того, перед цим кавові плантації вже постраждали від сухої погоди.

Усе це може серйозно вплинути на врожай наступного року і підняти ціни на арабіку у 2025/26 роках ще більше.

Додамо, Бразилія є найбільшим виробником кави – вона вирощує третину всієї кави у світі.