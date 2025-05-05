Запіканка – універсальна страва, яка може бути й ситною вечерею, і ніжним десертом. Однак навіть досвідчені кухарі припускаються помилок, через які вона не вдається. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, через які помилки так відбувається.

Ви обираєте неправильну форму. Чим менша та ширша форма для запікання, тим більша площа піддається запіканню, через що запіканка може вийти сухою. А якщо форма занадто мала, то інгредієнти можуть витікати та пригорати на дні духової печі.

Ваша форма з неправильного матеріалу. Найкраще обирати кераміку, скло та емальований чавун. Крім цього, якщо у запіканці (чи будь-якій іншій страві) багато кислоти, наприклад томатної пасти, то варто уникати немальованого чавунного чи металевого посуду, адже кислота може вступити в реакцію з металом і зіпсувати смак вашої запіканки.

Ви додаєте у запіканку сире м’ясо та овочі. Без попереднього обсмажування складників, запіканка вийде менш смачною. Тому потрібно злегка обсмажити м’ясо, ковбаси, фарш, а також цибулю, моркву та навіть картоплю.

Використовуєте не розморожені інгредієнти. Свіжоморожені овочі – ідеальний варіант для солоної запіканки. Проте їх важливо розморозити перед додаванням до решти інгредієнтів, адже розморожуючись під час випікання, вони пускатимуть зайву воду, через що запіканка може вийти надто рідкою.

Ви додаєте в запіканку повністю сирі овочі, крупи чи пасту. Варто пам’ятати, що запікання не є прямим методом нагрівання, тому інгредієнти готуються значно повільніше, ніж при обсмажуванні чи відварюванні. Тому краще попередньо проварити крупи до напівготовності, а овочі трохи обсмажити чи протушкувати.