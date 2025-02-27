Олег Авдиш не повернувся після на навчально-тренувальних зборах клубу у Туреччині

Заступник генерального директора із зовнішніх комунікацій львівського ФК «Карпати» Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині. Про це клуб повідомив у відповідь на запит сайту Tribuna.

Зазначається, що делегація футбольного клубу «Карпати» з 18 січня по 14 лютого перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

«Всі працівники ФК “Карпати” (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за винятком заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша», – йдеться у відповіді клубу на запит, підписаній генеральним директором «Карпат» Андрієм Русолом.

25-річний Олег Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у «Карпатах» він займався спортивним консалтингом.

Додамо, що до січня 2025 року Олег Авдиш активно вів соцмережі, однак остання публікація в Instagram датована 29 грудня 2024 року.