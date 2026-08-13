Іван Керницький мав робоче відрядження у польське місто Стшегом

Заступник голови Підгаєцької громади на Тернопільщині Іван Керницький не повернувся зі службового відрядження з Польщі, а залишився у відпустці за кордоном, порушуючи таким чином законодавство. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел серед місцевих громадських активістів. Інформацію про перебування свого заступника за кордоном у відпустці підтвердив ZAXID.NET і голова громади Ігор Мерена.

За словами громадського активіста, голова громади Ігор Мерена разом зі своїм заступником Іваном Керницьким виїхали в Польщу 28 липня. На сайті Підгаєцької громади є новина про те, що голова зустрічався з українцями в Польщі. Зокрема, посадовці відвідали місто-побратим Підгайців – Стшегом. 30 липня Ігор Мерена повернувся в Україну, а його заступник залишився за кордоном, завчасно оформивши відпустку.

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну, посадовці місцевого самоврядування можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану лише у службове відрядження. Виїзд у приватну відпустку за межі України для них заборонений.

У коментарі ZAXID.NET міський голова Підгайців Ігор Мерена підтвердив, що його заступник зараз у відпустці та перебуває за кордоном. Він відповів, що у відрядження до Польщі вони їхали разом, однак Іван Керницький залишився там.

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«У мене така ситуація вперше. Ми разом поїхали у відрядження для налагодження ділових контактів. Він мені сказав, що після відрядження одразу піде у відпустку. Я погодився, адже заяву на відпустку підписав ще в Україні. Після відрядження я повертався з Польщі сам», – зазначив голова громади.

Ігор Мерена додав, що його заступнику – вже поза 60 років, тобто він звільнений від призову за віком. Однак законодавство все одно забороняє йому під час воєнного стану їздити у приватні відпустки за кордон.

«Він має повернутися з відпустки в перший числах вересня. Тоді бухгалтерія буде розбиратися. Я думаю, ми ініціюємо йому догану за такий проступок», – анонсував голова громади.

Додамо, що держслужбовцю, який виїхав за кордон у приватну відпустку під час воєнного стану (за відсутності законних винятків) загрожує дисциплінарна відповідальність. Окрім того, Держприкордонна служба може його оштрафувати на суму до 2,5 тис. грн через порушення правил перетину кордону (ст. 202 КУпАП).

ZAXID.NET намагався сконтактуватися з Іваном Керницьким, однак наразі він не відповів.

На сайті Підгаєцької громади вказано, що Іван Керницький проживає в Підгайцях. Йому 62 роки. У січні 2022 році став заступником міського голови. Займається питаннями соціально-економічного розвитку громади, розвитком підприємництва, промисловості та залученням інвестицій в громаду. Раніше був депутатом міської ради від партії «Слуга народу», також працював заступником Підгаєцької РДА.