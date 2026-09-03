Степан Каплунов дав інтервʼю після свого затримання у Києві

Заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов, про зникнення якого заявив РДК, стверджує, що його утримували співробітники СБУ. Затримання та кілька діб допитів відбулися за підозрою у контактах Каплунова з ФСБ, розповів він в опублікованому 3 вересня інтервʼю Radio NV.

За словами Степана Каплунова, 23 серпня біля місця його проживання на нього напали невідомі, які представилися працівниками поліції. Військовий зазначив, що його повалили на землю та вдягнули наручники, проте жодних обвинувачень не оголошували.

Заступник командира РДК розповів, що його вивезли у невідоме місце, де кілька діб його допитували. Каплунов припустив, що місце, де його утримували – «якийсь режимний об’єкт або таємна тюрма». За словами військового, він утримувався на обʼєкті девʼять днів.

Військовий стверджує, що його посадили у камеру та прикували ланцюгами. Під час допитів йому закидали контакти з ФСБ.

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Люди, які затримали Каплунова, закидали йому організацію контакту російських спецслужб зі своїм командиром для нібито «дискредитація спецпідрозділу Тимура». На думку людей, які утримували військового, причина його вчинку нібито «в історичної конкуренції» між ГУР та СБУ.

Степан Каплунов зазначив, що фізичного впливу на нього не здійснювали, окрім моменту затримання. Втім, за його словами, йому казали слова про те, що можна «зникнути зовсім» і «рити яму».

«Перебуваючи у своєму невдалому положенні, я погодився з їхньою версією про те, що в мене була комунікація з ФСБ, і я її пізніше переключив на свого командира Дмитра, хоча такого не було», – заявив Каплунов.

Після допитів та утримування Степана Каплунова відвезли до свого будинку, де 2 вересня сталася стрілянина між підрозділами СБУ та ГУР. За словами військового, стрілянину він чув «суто через вікно», бо перебував у своїй квартирі.

Нагадаємо, 2 вересня СБУ заявила, що озброєна група військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони напала на її співробітників, які проводили невідкладні слідчі дії. Вони стосувалися справи про організований терористичний акт проти одного з лідерів російського опозиційного національного руху.

Внаслідок зіткнення поранення отримали військовослужбовці, які чинили опір СБУ. Їх затримали, вилучили в них зброю та документи. За фактом інциденту Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування.

Стрілянина зʼявилася на тлі заяв про викрадення Степана Каплунова. Детальніше про стрілянину у Києві між СБУ та ГУР читайте у нашому матеріалі за посиланням.

Того ж дня на стрілянину відреагував президент Володимир Зеленський. Він назвав сутичку між спецслужбами «абсолютно ганебним» та анонсував кадрові зміни. Вже 3 вересня президент підписав указ про звільнення Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.