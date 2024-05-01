Вадим Борець 26 років працював у Держприкордонслужбі

Заступник міського голови Ужгорода Вадим Борець опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Вадим Борець задекларував 741,1 тис. грн зарплати в Ужгородській міській раді, 209 тис. грн пенсії та 9,7 тис. грн матеріальної допомоги. Він вказав, що тримає готівкою 153 тис. доларів та 450 тис. грн. Ще 300 тис. доларів у 2023 році він позичив Йожефу Боднару. За даними Youcontrol, останній є засновником п’яти закарпатських підприємств, що займаються зокрема вирощуванням фруктів.

У власності Вадима Борця Volkswagen Tiguan 2017 року вартістю 250 тис. гривень та BMW X7 2022 року за 1,5 млн гривень.

У січні 2023 року Вадим Борець разом з дружиною брата мера Ужгорода Наталією Андріїв купили 2 га землі, виробничу базу та адміністративну будівлю у селі Кінчеш загальною вартістю 11,5 млн грн. За інформацією Youcontrol, Наталія Андріїв є засновником та керівником сімох підприємств, що займаються енергетикою, добуванням корисних копалин і транспортними перевезеннями.

Додамо, що уродженцю російського міста Усмань Вадиму Борцю 48 років, 26 з яких він працював у Держприкордонслужбі. Заступником міського голови Ужгорода Богдана Андріїва він став у 2020 році.