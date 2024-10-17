Затопіть горщики з рослинами, щоб вигнати шкідників

Коли наступає осінь і температура повітря різко знижується, більшість садівників одразу заносять в дім квіти, які все літо провели на вулиці. Таким чином вони вберігають їх, але часто квіти з вулиці є небезпечними для домашніх вазонів. То що ж робити у такому випадку, розповідає садівниця-експертка Меді Габлер.

Перед тим, як занести рослини на зимівлю, їх слід рясно полити, щоб прибрати небажаних комах і шкідників. Затопіть горщики з рослинами, щоб вигнати шкідників. Не варто хвилюватися про порушення режиму поливу, якщо в горщиках є хороший дренаж. Таке купання рослин спонукає шкідників шукати новий дім і вимиває солі з ґрунту, що сприяє кращому поглинанню води коренями.

Після поливу переконайтеся, що комах немає, залиште рослини висихати на повітрі, і тільки потім можете вносити їх до будинку.

Цей метод також ефективний проти маленьких мошок, які є на вазонах у домі, він змиє яйця мух з листя і стебел.

Після літа на відкритому повітрі, переміщення рослин в дім може бути стресовим, тому продовжуйте дотримуватися режиму догляду, щоб рослини залишалися здоровими і взимку.