Сховище періодично затоплює через пошкоджену гідроізоляцію

«Укрзалізниця» оголосила тендер на капітальний ремонт і реставрацію сховища поблизу залізничного вокзалу в Рівному. Очікувана вартість робіт становить понад 8,2 млн грн. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Замовником робіт стала філія «Укрзалізниці». Сховище розташоване на вулиці Небесної Сотні, 10В. Переможець тендеру має завершити ремонт до 31 березня 2027 року.

Згідно з тендерною документацією, під час обстеження захисної споруди виявили низку недоліків. Зокрема, евакуаційні входи та виходи не відповідають будівельним нормам, а саме сховище періодично затоплює через відсутню або пошкоджену зовнішню гідроізоляцію.

Укриття розташоване неподалік залізничного вокзалу в Рівному (фото Prozorro)

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Також потребують ремонту системи опалення, вентиляції, електропостачання, водопостачання та водовідведення. Дверні блоки не відповідають чинним нормам, у сховищі немає пожежної й охоронної сигналізації, відеоспостереження та засобів індивідуального захисту.

Крім цього, зруйноване покриття під'їзної дороги та пішохідних доріжок, а для маломобільних людей не облаштований безбар'єрний доступ.

Очікувана вартість капітального ремонту становить 8 млн 270 тис. грн. Подати тендерні пропозиції учасники можуть до 15 листопада. Аукціон запланований на 16 листопада.