Затриманий на хабарі Орест Фурдичко заплатив ₴3 млн за звільнення із СІЗО

Орест Фурдичко сплатив заставу на третій день після визначення запобіжного заходу

Затриманий за підозрою в отриманні 300 тис. доларів хабара директор Інституту агроекології і природокористування Нацакадемії аграрних наук Орест Фурдичко сплатив заставу в 3 млн грн і вийшов із СІЗО. Про це 16 січня у відповіді на інформаційний запит ZAXID.NET офіційно підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Також відомо, що заставу сплатив і колишній директор «Сател Українка», якого разом із Орестом Фурдичком затримали 30 грудня 2017 року. При цьому, як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Орест Фурдичко сплатив 3 млн грн застави ще 4 січня, а його спільник заставу в 1 млн грн сплатив 9 січня.

Зазначимо, екс-народного депутата і колишнього голову Львівської обласної ради, а нині директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України Ореста Фурдичка затримали 30 грудня 2017 року після одержання 300 тис. доларів хабара від компанії «Сател Україна». Він вимагав ці гроші у засновника компанії, діючи у змові з колишнім директором підприємства. За винагороду у 500 тис. доларів Фурдичко пообіцяв не розривати договір спільної діяльності із будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Інституту.

У цій справі є двоє підозрюваних – Орест Фурдичко і колишній директор «Сател Українка». 1 січня суд застосував до Фурдичка запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн грн. Екс-директора «Сател Українка» арештовано з можливістю звільнення під заставу в 1 млн грн.

У понеділок, 15 січня, київський суд з другої спроби відсторонив Ореста Фурдичка з посади директора Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України.