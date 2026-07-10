Ярослав Круковський у формі Rodacy Kamraci

Одного з затриманих у Польщі чоловіків, які влаштували провокацію біля офісу української компанії та допитували українку про Степана Бандеру, раніше затримували за підозрою у шпигунстві на Росію. Про це повідомило 9 липня Polsat News.

У польських соцмережах ідентифікували провокатора, який допитував українку. Ним виявився колишній солдат 12-ї Великопольської бригади Сил територіальної оборони Польщі Ярослав Круковський, який має псевдо «Адольф». Його напарником був Пшемислав Гжегорек. Круковський причетний до проросійського неофашистського руху Rodacy Kamraci та співпрацює з партією Korwin. Зазначимо, у червні 2025 року лідерів руху затримали у Варшаві за звинуваченнями у погрозах, расизмі та ксенофобії, закликах до насильства та виправдовуванні війни Росії проти України.

У березні 2026 року Ярослава Круковського затримало польське Агентство внутрішньої безпеки. Йому висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росію. Polsat News повідомило, що справа охоплює період з липня 2023 року по квітень 2024 року. Круковський вступив до лав тероборони у березні 2024 року.

Про затримання солдата 12-ї бригади ТрО також повідомляла прокуратура Познані. Після цього Круковського звільнили зі служби.

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Попри звинувачення суд вирішив не арештовувати підозрюваного за браком доказів.

За тиждень до затримання Круковський взяв участь в антиукраїнському протесті в Варшаві, де ходив у чорній формі, яку використовують партійці Rodacy Kamraci. У польських соцмережах зазначають, що він систематично поширює проросійську пропаганду, зокрема, поширював заяви російського диктатора Владіміра Путіна та назвав Україну «нацистською державою». Також він виступає проти абортів та ЛГБТ-спільноти, транслює антисемітські тези.

Нагадаємо, Круковського та Пшемислава Гжегорека затримали 8 липня після того, як вони увірвалися до приміщення Економічного університету в Познані, яке орендує українська компанія ProLegalization. Компанія надає юридичну допомогу мігрантам і біженцям, зокрема сприяє легалізації перебування в Польщі.

Чоловіки допитували українку, на яких підставах жінка перебуває у Польщі, чи подобається їй Степан Бандера, водночас намагаючись потрапити всередину офісу. Після цього жінка звернулася до поліції.

Круковського та Гжегорека підозрюють у наклепі й поширенні матеріалів, які могли принизити українку в очах громадськості й завдати шкоди репутації її бізнесу. Їм загрожує штраф, обмеження волі чи увʼязнення до одного року. Жоден із них провини не визнав.