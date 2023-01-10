Шацький райсуд призначив 8,5 тис. грн штрафу затриманому біля кордону з Білоруссю чоловікові. Порушника затримали в листопаді минулого року. Він перебував біля лінії розмежування з двома знайомими, чоловіки мали з собою рації. Обвинувачений заявив, що не мав наміру переходити кордон, а лише хотів погуляти по селу, а рації взяв з собою, щоб випробувати. Втім, суд на основі доказів визнав чоловіка винним та призначив йому штраф, а рації постановив вилучити в дохід держави.

Як йдеться у постанові Шацького райсуду, чоловіка затримали 9 листопада 2022 року. Разом з двома знайомими він перебував неподалік села Кошари Шацької громади, біля кордону з Білоруссю. Зазначено, що чоловіки проминули лінію інженерних споруд, зокрема, протитанковий рів, але буквально на кордоні з Білоруссю їх затримали прикордонники.

На судовому засіданні чоловік свою провину заперечував. Він заявив, що не планував переходити кордон, а лише хотів «прогулятись по селі» неподалік кордону.

Незважаючи на це, суддя Наталія Стрілець визнала чоловіка винним. Зокрема, його винуватість підтверджувалась свідченнями військового та інспектора ВПС «Грабове», які й затримали порушників.

«[Військовий] окремо повідомив, що бачив, як три особи рухались в напрямку кордону з метою перетину контрольно-слідової смуги, це було в районі прикордонного знака, що знаходиться приблизно за 5 м від лінії кордону, однак помітивши його та зрозумівши, що були виявлені, почали повертатись назад в напрямку села. Невизнання [обвинуваченим] своєї вини у вчиненому свідки пояснили як намір останнього уникнути відповідальності за вчинене, оскільки сліди взуття було виявлене на смузі КСС, у них було мокре взуття, що свідчить про те, що вони переходили протитанковий рів, у якому наявна вода, та на протитанковому валі наявні сліди правопорушників», – йдеться у постанові.

Відомо також, що порушники мали при собі дві радіостанції з навушниками, які, за версією прикордонників, використовували для координування дій. Також у них вилучили ремені з гаками, які «використовуються ймовірно для переміщення тютюнових виробів». Однак цигарок при собі в чоловіків не виявили.

Також до матеріалів справи долучили телефонний запис розмови одного з затриманих із матір'ю. «Вона дає вказівки синові домовлятися з особами, що його затримали на місці, падати на коліна та проситися, вирішувати з ними, бо «залетів», женився, весілля «відгрохав», треба гроші, в боргах, скільки треба, стільки заплатимо», – цитують словами жінки у постанові.

Суддя визнала чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину державного кордону) та призначила йому 8,5 тис. грн штрафу. Вилучені дві радіостанції постановила конфіскувати в дохід держави.