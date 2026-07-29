Держава заборгувала 585 млн грн аптекам за програмою «Доступні ліки»
Другий місяць поспіль українські аптеки не отримують компенсацію за реалізовані ліки
Національна служба здоров’я України майже два місяці не виплачує аптекам компенсацію за ліки в межах програми «Доступні ліки». Сума заборгованості сягнула 585 млн грн. Про це повідомила «Економічна правда» у середу, 29 липня.
Зокрема, у листі, яке отримало видання від Аптечної професійної асоціації (АПАУ), аптеки скаржаться на несвоєчасне відшкодування коштів за відпущені реімбурсовані лікарські засоби, а також непідписання в електронній системі відповідних звітів.
Загальна сума, яку має відшкодувати держава:
- 305 млн грн за червень;
- 280 млн грн за липень 20226 року.
Аптеки попередили про ризик дефіциту ліквідності аптек, невиконання зобов’язань перед постачальниками, працівниками та державою у звʼязку із затримкою.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас у НСЗУ пояснили затримки надходження коштів розширенням програми «Доступні ліки». Лише в липні до програми двічі додавали препарати: планово і позапланово. Зокрема, під час наймасштабнішого розширення (планового) до програми додали 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Згодом до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих ліків українського виробництва.
У НСЗУ запевнили, що виплати за реалізовані засоби у межах програми «Доступні ліки» аптеки отримають на початку серпня.
«У звʼязку зі значним розширенням «Доступних ліків» виникли технічні колізії – вносяться зміни до бюджетних програм для перерозподілу коштів. Виплати аптекам очікуються в перших числах серпня», –зазначили у пресслужбі НСЗУ.
До слова, у січні уряд посилив контроль за цінами на ліки, зокрема, анонсував формування переліку препаратів, ціни на які МОЗ спільно з Держлікслужбою відстежуватимуть на постійній основі. У разі виявлення порушень щодо націнок до суб’єктів господарювання застосовуватимуть штрафи.
Також впровадили нову послугу – разом із електронним рецептом пацієнти можуть отримати інформацію про три найдешевші варіанти необхідних ліків із Національного каталогу цін. Функція доступна через QR-код на пам’ятці до е-рецепта. Відсканувавши код, пацієнт бачить всі препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три позиції з найнижчою вартістю.