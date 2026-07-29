Аптеки не отримали компенсацію від держави за реалізовані ліки

Національна служба здоров’я України майже два місяці не виплачує аптекам компенсацію за ліки в межах програми «Доступні ліки». Сума заборгованості сягнула 585 млн грн. Про це повідомила «Економічна правда» у середу, 29 липня.

Зокрема, у листі, яке отримало видання від Аптечної професійної асоціації (АПАУ), аптеки скаржаться на несвоєчасне відшкодування коштів за відпущені реімбурсовані лікарські засоби, а також непідписання в електронній системі відповідних звітів.

Загальна сума, яку має відшкодувати держава:

305 млн грн за червень;

280 млн грн за липень 20226 року.

Аптеки попередили про ризик дефіциту ліквідності аптек, невиконання зобов’язань перед постачальниками, працівниками та державою у звʼязку із затримкою.

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Водночас у НСЗУ пояснили затримки надходження коштів розширенням програми «Доступні ліки». Лише в липні до програми двічі додавали препарати: планово і позапланово. Зокрема, під час наймасштабнішого розширення (планового) до програми додали 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Згодом до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих ліків українського виробництва.

У НСЗУ запевнили, що виплати за реалізовані засоби у межах програми «Доступні ліки» аптеки отримають на початку серпня.

«У звʼязку зі значним розширенням «Доступних ліків» виникли технічні колізії – вносяться зміни до бюджетних програм для перерозподілу коштів. Виплати аптекам очікуються в перших числах серпня», –зазначили у пресслужбі НСЗУ.

До слова, у січні уряд посилив контроль за цінами на ліки, зокрема, анонсував формування переліку препаратів, ціни на які МОЗ спільно з Держлікслужбою відстежуватимуть на постійній основі. У разі виявлення порушень щодо націнок до суб’єктів господарювання застосовуватимуть штрафи.

Також впровадили нову послугу – разом із електронним рецептом пацієнти можуть отримати інформацію про три найдешевші варіанти необхідних ліків із Національного каталогу цін. Функція доступна через QR-код на пам’ятці до е-рецепта. Відсканувавши код, пацієнт бачить всі препарати з тією ж діючою речовиною, дозуванням і формою випуску, а також три позиції з найнижчою вартістю.