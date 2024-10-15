«Синьо-жовті» спробують завдати ще однієї поразки балканцям

У вівторок, 15 жовтня, молодіжна збірна України проведе свій завершальний поєдинок у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи 2025 року. Завдання підопічні Унаї Мельгоси виконали достроково ще минулого туру, тож дуель з балканцями стане таким собі спарингом з підвищеною відповідальністю. Крім того, вирішуватиметься доля першого місця у групі – у разі поразки «синьо-жовтих» і перемоги в паралельному матчі Англії над Азербайджаном, британці зможуть посунути нас на другу сходинку.

Гра відбудеться у місті Стара-Пазова у Сербії й розпочнеться о 21:30 за київським часом. Нагадаємо, перша зустріч збірних, яка відбулася 6 вересня, завершилась нашою перемогою з рахунком 2:1. До слова, балканці ще раніше втратили шанси на поїздку на фінальний турнір – вони програли чотири поєдинки (двічі Англії, Північній Ірландії та Україні) і один матч завершили внічию (з Люксембургом).

FAVBET фаворитом протистояння вважає Україну. На перемогу команди Мельгости дають 2,13, тоді як успіх сербів оцінюють у 3,25. Нічия котирується у 3,60. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,74, тоді як тотал менше 2,5 – 2,09.

Нагадаємо, у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками серед тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до Словаччини.

Де дивитися матч 10-го туру відбору на молодіжне Євро-2025 між збірними Сербії та України

У прямій трансляції матч Сербія – Україна на території нашої країни покажуть у прямому ефірі сайт «Суспільне Спорт» та YouTube-канал УАФ.