Виробництво Оліяр в Ставчанах біля Львова

У вівторок, 25 червня, Оброшинська сільська рада продала з аукціону дві земельні ділянки загальною площею понад 16 соток в селі Ставчани. Переможцем торгів стало ПП «Оліяр» – виробник майонезу та олії під торговою маркою «Майола».

Обидві ділянки належать до земель промисловості і призначені для будівництва дорожнього сервісу. Площа першої становить 2,55 соток. При стартовій ціні в 172 тис. грн її продали за 180 тис., тобто 70,6 тис. грн або по 1680 доларів США за сотку.

Друга ділянка має площу у 14,13 соток. При стартовій ціні у 817 тис. грн її продали за 840 тис. грн або по 59,2 тис. грн чи 1415 доларів США за сотку.

Загалом бюджет Оброшинської сільради має отримати 1,04 млн грн.

Створили видимість торгів

Конкурентом ПП «Оліяр» було ТОВ «Експрес-Логістик», що практично не піднімало ціну за лот. Його директором зараз є Віктор Тодосенко. Хоча зараз компанія зареєстрована у Львові, та першим місцем її реєстрації, за даними сервісу YouControl, було село Ставчани, а серед видів економічної діяльності також є виробництво олій і рослинних жирів.

Окрім того, один із колишніх директорів ТОВ «Експрес-Логістик» Мар’ян Куспісь був раніше керівником компанії «Оліяр-Захід» із групи «Оліяр».

Ще один колишній керівник ТОВ «Експрес-Логістик» Андрій Василишин працював також у ПП «Корпо», що входить до групи «Оліяр» і належить сестрі власниці «Оліяру» Любові Денис. Додамо, що Любов Денис свого часу незаконно приватизувала озеро в Басівці, де розташований готель «Гранд Резорт».

ПП «Оліяр» входить до групи «Оліяр» Ірини Залізної. У Ставчанах розташоване виробництво олії торгових марок «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і продукції під ТМ «Майола».

За підсумками 2023 року ПП «Оліяр» увійшло у топ-6 найбільших компаній Львівської області за доходами. Також компанія входить у топ-5 виробників рафінованої олії в Україні.