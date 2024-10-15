Один із заводів ТОВ «Аерок» на Київщині

Кабінет міністрів затвердив стартову ціну і умови продажу ТОВ «Аерок», потужності якого розташовані у Львівській і Київській областях. Про це повідомляє Фонд держмайна України.

Стартова ціна ТОВ «Аерок», що виставлять на аукціон в системі електронних торгів Prozorro.Продажі, становитиме майже мільярд гривень – 956,325 млн грн.

Також покупець має зобов’язатися зберегти профіль підприємства, виплатити працівникам заборговану зарплату і зберегти за ними робочі місця упродовж пів року, розрахуватися з боргами перед бюджетом і погасити кредити, окрім позик у підсанкційних осіб і компаній та громадян Росії і Білорусі.

«Всі гроші, отримані в результаті реалізації націоналізованих (санкційних) активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії», – кажуть у ФДМУ.

ТОВ «Аерок» через «Групу ЛСР» (Росія) належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, який є спонсором партії «Єдіная Росія». Його конфіскували у 2022 році.

ТОВ «Аерок» – це одне з найбільших в Україні підприємств, що випускає газобетонні вироби. Його потужності розташовані у Київській області (Обухів і Березань), а ще один недобудований завод – у Стрию на Львівщині. Інвестиції в будівництво заводу на Стрийщині мали становити 18 млн євро.

Попри те, що про російське походження ТОВ «Аерок» було відомо одразу, голова ЛОДА Максим Козицький урочисто закладав перший камінь на будівництві 25 листопада 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Підприємство передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду в 2023 році.