У 2025 році з бюджету вже виділяли гроші на реставрацію балконів у будівлях

У Чернівцях для збереження та реставрації історичної спадщини з міського бюджету спрямують 289 млн грн, а ще 68 млн грн залучать через співфінансування та гранти. Кошторис передбачили спеціальною програмою міста, яку затвердили на сесії Чернівецької міськради 4 грудня, повідомила в коментарі ZAXID.NET начальниця управління охорони культурної спадщини міської ради Вікторія Діденко.

«Програма розрахована на чотири роки – з 2026 по 2029 рік. Кожного року з міського бюджету виділятимуть певну суму. Загалом закладено приблизно 289 млн грн, і ще гроші співфінансування в межах 68 млн грн. Ми плануємо насамперед провести комплексні археологічні дослідження: в Чернівцях є поселення давньої культури, яке називається “Хмара”. Також гроші передбачені на капітальний ремонт і реставрацію пам’яток, об’єктів історичної забудови, виготовлення охоронних дошок і проведення протиаварійних заходів», – розповіла Вікторія Діденко.

За її словами, подібна програма діяла також з 2021 по 2025 рік. Її бюджет був значно більший за теперішній, але більшість фінансування скерували на нагальніші потреби, повʼязані, зокрема, із пандемією коронавірусу та війною – закупівлю медобладнання, допомогу військовим.

За інформацією «Суспільне.Чернівці» у 2025 році вперше за гроші з міського бюджету та на умовах співфінансування мешканців вперше можна було відреставрувати балкони історичних будівель. Співвласники мали внести 10 тис. грн, а решта робіт проводили за гроші міста. Наразі у програмі збереження історичної забудови на 2026-2029 роки такі напрямки не передбачає.

Загалом за гроші програми планують:

зупинити техногенні й екологічні процеси, що шкодять історичній забудові Чернівців;

охороняти, реставрувати та раціонально використовувати будівлі культурної спадщини;

оновити історико-архітектурний опорний план громади, дослідивши сучасний стан історичного середовища;

провести дослідження археологічних пам’яток і внести їх у Державний земельний кадастр;

паспортизувати об’єкти культурної спадщини;

підвищувати туристичну привабливість Чернівців;

залучати власників будинків в історичних ареалах до їх збереження та належного утримання;

встановлювати охоронні дошки та інформувати про пам’ятки.

За словами посадовців на програму передбачили 289 млн грн з міського бюджету та 67,8 млн грн можливого співфінансування та грантів.