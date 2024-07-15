Ліонель Мессі вчетверте тріумфує зі збірною Аргентини

У ніч на 15 липня у США відбувся фінал цьогорічного «Копа Америка». У вирішальній дуелі зійшлись збірні Аргентини та Колумбії, де більше пощастило команді Ліонеля Мессі.

Кубок Америка-2024, фінал

Аргентина – Колумбія – 1:0

Гол: Лаутаро Мартінес, 112

Нагадаємо, на шляху до фіналу Аргентина у групі здолала Канаду (2:0), Чилі (1:0) та Перу (2:0), а в плейоф по пенальті пройшла Еквадор (4:2) та перемогла Канаду (2:0). Натомість Колумбія у своєму квартеті була сильнішою за Парагвай (2:1) та Коста-Рику (3:0) і розійшлась миром з Бразилією (1:1), а в плейоф знищила Панаму (5:0) та дотисла Уругвай (1:0).

Старт поєдинку довелось відкласти на 1 годину 23 хвилини через заворушення перед стадіоном – на вході у «Хард Рок Стедіум» в Маямі задовго до початку гри утворилася тиснява, і на арену одночасно намагалися потрапити занадто багато вболівальників.

Основний час поєдинку минув без голів і запам’ятався небезпечними ударами Кордоби (у колумбійців) та Мессі (в аргентинців). Ліонель, до слова, в середині другого тайму був змушений покинути поле через травму гомілкостопу. В овертаймі більше пощастило Аргентині: на 112-й хвилині Лаутаро Мартінес увірвався у штрафний майданчик суперника і потужно пробив повз голкіпера, забивши свій п'ятий гол на турнірі у шести матчах. Наприкінці зустрічі поле зі сльозами на очах покинув Анхель Ді Марія – для легендарного півзахисника цей поєдинок став останнім за національну команду.

Зрештою Аргентина завоювала Кубок Америки вдруге поспіль – у 2021 році вона обіграла у фіналі Бразилію (1:0). Як наслідок, Аргентина з 16-ма титулами стала найтитулованішою командою в історії «Копа Америка». Друге місце за цим показником посідає збірна Уругваю – 15 перемог. Третьою йде збірна Бразилії – 9 звитяг.