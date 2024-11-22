«Синьо-жовті» перебувають за крок від поїздки на чемпіонт Європи

Жіноча збірна України оголосила імена гравчинь, викликаних для підготовки до поєдинків плейоф відбору Євро-2025 із командою Бельгії, повідомляє офіційний сайт УАФ. У першому раунді плейоф наші дівчата вибили Туреччину (1:1, 2:0) і тепер боротимуться з Бельгією, яка своєю чергою пройшла Грецію (0:0, 5:0). Головний тренер «синьо-жовтих» Володимир Пятенко розраховує у цих матчах на 24 футболістки.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Дар'я Келюшик («Колос» Ковалівка).

Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Дар'я Келюшик («Колос» Ковалівка). Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – «Фомгет», Туреччина).

Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська (обидві – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко, Яна Деркач (обидві – «Фомгет», Туреччина). Півзахисники: Вікторія Гірин («Ладомир»), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура Нона», Словенія).

Вікторія Гірин («Ладомир»), Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Таміла Хімич, Юлія Шевчук, Натія Панцулая, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура Нона», Словенія). Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Перший поєдинок другого раунду плейоф Євро-2025 між Україною та Бельгією відбудеться 29 листопада у турецькій Антальї, а другий – 3 грудня у бельгійському Левені.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу кваліфікації путівки до фінального турніру чемпіонату Європи, який проходитиме з 2-го до 27 липня 2025 року у Швейцарії, здобули по дві найкращі команди кожної групи Ліги А: Данія, Англія, Франція, Німеччина, Ісландія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ще одним учасником є збірна господарів. Інші сім путівок буде розіграно у другому раунді плейоф (матчі вдома й на виїзді).

Плейоф відбору Євро-2025 серед жіночих команд, другий раунд

Португалія — Чехія

Шотландія — Фінляндія

Україна — Бельгія

Уельс — Ірландія

Польща — Австрія

Північна Ірландія — Норвегія

Сербія — Швеція

Матчі відбудуться 28/29 листопада та 3 грудня. У другому раунді плей-оф 14 збірних безпосередньо розіграють сім путівок до фінального турніру Євро-2025, де загалом мають виступити 16 учасників. Жеребкування фінального турніру відбудеться 16 грудня.