Підопічні Сергія Реброва на мажорній ноті завершили груповий етап Ліги націй

Збірна України у 6-му турі Ліги націй здобула вольову перемогу над Албанією і зберегла прописку у дивізіоні В. Щобільше, завдяки поразці Грузії від Чехії (1:2) «синьо-жовті» зіграють стикові матчі з однією з команд, які стали третіми в групах Ліги А (Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія). Жеребкування цієї стадії відбудеться 22 листопада, а матчі – 20-го і 23 березня 2025 року. Україна розпочне протистояння на власному полі.

Ліга націй, група В1, 6-й тур

Албанія – Україна – 1:2

Голи: Байрамі, 75 (п.) – Зінченко, 5, Яремчук, 10

Вже на 5-й хвилині Україна змусила замовкнути стадіон у Тирані: Яремчук бив з розвороту після передачі Судакова, удар було заблокова і м’яч відскочив до Зінченка – лідер Арсенала з льоту пробив у лівий кут повз голкіпера. Ще через 5 хвилин рахунок став 2:0: Судаков віддав діагональну передачу на правий фланг, Конопля скинув на ліву стійку і Яремчук у стрибку головою переправив сферу у сітку.

Україна продовжила тиснути, практично не дозволяючи супернику наближатись до наших воріт. Про що й казати, якщо Забарний більшу частину часу проводив в атаці, перебуваючи на лінії штрафного суперника. Однак по перерві малюнок гри змінився – албанці додали агресії, а українці притислись до своїх воріт. Захист працював на відбій, однак в одному з моментів Трубін зачепив суперника й арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Байрамі.

Албанці кинулись добивати розгубленого суперника. Ребров провів низку замін і українці ожили. Декілька небезпечних атак могли знімати питання щодо переможця, але Стракоша цього вечора упіймав кураж. Зрештою, українці вистояли й здобули омріяну перемогу.