«Синьо-жовті» можуть планувати підготовку до чергової континентальної першості

У штабквартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні у четвер, 5 грудня, відбулася процедура жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17), повідомляє офіційний сайт УАФ. 54 команди були розділені на 12 груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Господар фінальної частини, збірна Естонії, також візьме участь у кваліфікації.

За підсумками першого раунду відбору 14 переможців груп і 14 команд, які посядуть другі місця, вийдуть до другого раунду в Лізі A. Решта 26 команд візьмуть участь у другому раунді в Лізі B. Збірні, що потраплять до другого раунду відбору в Лізі А, навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17).

Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відзначимо, що відбірний раунд у Лізі А є також кваліфікаційним раундом на ЧС-2026 (U-17) у Катарі. До того ж команди з обох ліг другого раунду відбору боротимуться за підвищення та пониження між лігами перед першим раундом кваліфікації Євро-2028 (U-19).

Юнацька збірна України (наразі вона U-16, гравці 2009 року народження) на підставі рейтингу УЄФА цієї вікової категорії перед жеребкуванням першого раунду відбору Євро-2026 (U-17) потрапила до кошика В. Згідно з результатами жеребкування «синьо-жовті» опинилися в групі 1, де протистоятимуть Італії, Чорногорії та Естонії.

Результати жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17)

Група 1: Італія, Україна, Чорногорія, Естонія.

Група 2: Чехія, Угорщина, Північна Македонія, Гібралтар.

Група 3: Англія, Швеція, Литва, Шотландія.

Група 4: Іспанія, Данія, Латвія, Андорра.

Група 5: Бельгія, Норвегія, білорусь, Молдова.

Група 6: Австрія, Ірландія, Косово, Фарерські о-ви.

Група 7: Сербія, Туреччина, Боснія і Герцеговина, Мальта.

Група 8: Хорватія, Нідерланди, Албанія, Казахстан.

Група 9: Франція, Ізраїль, Румунія, Азербайджан.

Група 10: Швейцарія, Словаччина, Болгарія, Сан-Марино.

Група 11: Північна Ірландія, Фінляндія, Кіпр, Вірменія.

Група 12: Португалія, Словенія, Уельс, Ліхтенштейн.

Група 13: Польща, Німеччина, Люксембург.

Група 14: Греція, Ісландія, Грузія.

Господарі мінітурнірів у кожній групі будуть узгоджені після жеребкування. Матчі проходитимуть з 1 липня до 18 листопада 2025 року.

Нагадаємо, збірна України U-17 виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-17). «Синьо-жовті» посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.