Команда Юрія Мороза продовжує боротьбу за вихід на Євро-2025

У четвер, 5 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулася процедура жеребкування другого раунду відбору Євро-2025 (U-17), повідомляє офіційний сайт УАФ. 54 команди були розділені на групи у двох лігах – А та В. За підсумками першого раунду кваліфікації 28 збірних потрапили до Ліги A, решта 26 – до Ліги B.

Юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) під керівництвом Юрія Мороза у своїй групі першого раунду посіла друге місце, перегравши Косово (4:2) й Казахстан (3:0) та поступившись Бельгії (1:2). Перед жеребкуванням другого етапу вона перебувала в третьому кошику. Посів сформувався за підсумками першого раунду. Згідно з результатами жеребкування «синьо-жовті» опинилися в групі А1, де протистоятимуть Італії, Хорватії та Словаччині.

Результати жеребкування другого раунду відбору Євро-2025 (U-17)

Ліга А

Група А1: Італія, Хорватія, Україна, Словаччина.

Група А2: Іспанія, Австрія, Німеччина, Норвегія.

Група А3: Франція, Греція, Данія, Фінляндія.

Група А4: Португалія, Сербія, Нідерланди, Угорщина.

Група А5: Чехія, Швейцарія, Туреччина, Швеція.

Група А6: Бельгія, Польща, Ісландія, Ірландія.

Група А7: Англія, Північна Ірландія, Словенія, Ізраїль.

28 команд було розбито на сім груп по чотири учасники. Сім переможців груп Ліги А отримають право приєднатися до господаря Євро-2025 (U-17), Албанії, у фінальному турнірі, який проходитиме з 19 травня до 1 червня. Сім команд, які посядуть четверті місця в групах Ліги A, опустяться до Ліги B в першому раунді відбору Євро-2027 (U-19).

Ліга В

Група В1: Румунія, Північна Македонія, Шотландія, Ліхтенштейн.

Група В2: Боснія і Герцеговина, білорусь, Вірменія, Сан-Марино.

Група В3: Чорногорія, Латвія, Естонія, Гібралтар.

Група В4: Косово, Кіпр, Молдова, Андорра.

Група В5: Люксембург, Болгарія, Мальта, Фарерські острови.

Група В6: Албанія, Уельс, Азербайджан.

Група В7: Литва, Грузія, Казахстан.

26 команд було розбито на п’ять груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Сім переможців груп Ліги B піднімуться до Ліги A в першому раунді кваліфікації Євро-2027 (U-19).

Зазначимо, що Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.