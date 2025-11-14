Перемога над турками дозволить українцям обійти лідера у турнірній таблиці

У п’ятницю, 14 листопада, молодіжна збірна України зіграє свій черговий матч відбору на чемпіонат Європи 2027 року. «Синьо-жовті» виступають у групі Н, де їхніми суперниками також є Литва, Угорщина та Хорватія. Поєдинок з турками відбудеться у Стамбулі і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Туреччина U-21 – Україна U-21? Транслятором поєдинку виступить платформа MEGOGO. Пряму трансляцію можна буде переглянути на каналі «MEGOGO» Футбол 1 або в розділі «Спорт».

Порівняно з раніше опублікованим складом у команді Унаї Мельгоси сталося дві зміни. Замість захисника київського «Динамо» Тараса Михавка, якого екстрено перевели до національної команди після ушкодження Арсенія Батагова на тренуванні в «Трабзонспорі», та травмованого півзахисника луганської «Зорі» Романа Саленка було викликано хавбека іспанського клубу «Понферрадіна» Владислава Кисіля та вінгера донецького «Шахтаря» Антона Глущенка.

Нагадаємо, українська молодіжка з перемоги стартувала у відборі, розгромивши Литву (4:0). У жовтні без низки ключових гравців вона зіграла внічию з Угорщиною (3:3) та сенсаційно поступилася Хорватії (0:1). Такі результати опустили нашу команду на третє місце, але від лідера – збірної Туреччини – відставання лише в один заліковий пункт.