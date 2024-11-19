Підопічні Унаї Мельгоси на мажорній ноті завершили 2024 рік

Молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 на виїзді провела товариський матч із командою Італії. Лише наприкінці зустрічі «синьо-жовтим» вдалось відігратись і звести другий поспіль поєдинок до нічиєї.

Товариський матч

Італія U-21 – Україна U-21 – 2:2

Голи: Фаббіан, 26, Еспозіто, 45 – Квасниця, 28, Краснопір, 83

Як і годиться для контрольних поєдинків, Унаї Мельгоса вирішив провести ротацію і випустив на поле лише 4 футболістів (Батагов, Козик, Яцик і Брагару), які брали участь у спарингу проти Португалії (2:2). До середини тайму італійці володіли серйозною перевагою, однак згадати можна хіба що удар Казадеї на старті гри, з яким впорався Нещерет.

На 26-й хвилині Фаббіан відгукнувся на передачу з правого флангу і з льоту спрямував м'яч у ворота Нещерета. Втім, вже за 2 хвилини Україна відігралась – Квасниця перехопив невдалу передачу все того ж Фаббіана і влучно пробив у нижній кут.

На перерву, однак, команди пішли за переваги італійців – Еспозіто був першим на м’ячі після подачі кутового. Мельгоса після відпочинку випустив Царенка та Краснопіра і ця пара віддячила тренеру за довіру – динамівець викотив на порожній кут і форвард «Руха» за 7 хвилин до завершення гри зрівняв рахунок.

Нагадаємо, молодіжна збірна України раніше оформила вихід на Євро-2025 і вже 3 грудня під час жеребкування дізнається своїх суперників у фінальній стадії чемпіонату Європи, який прийматиме сусідня Словаччина.