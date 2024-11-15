Підопічні Унаї Мельгоси продовжують підготовку до чемпіонату Європи

У межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України в місті Алверка-ду-Рібатежу, що входить до округу Лісабон, зіграла товариський матч з однолітками з Португалії. Гра видалась доволі принциповою і бойовою – глядачі побачили одразу шість голів (в тому числі автогол і два пенальті).

Товариський матч

Португалія U-21 – Україна U-21 – 3:3

Голи: Родрігеш, 17, Фернандеш, 39, Батагов, 44 (аг.) – Батагов, 4 (п.), 86, Хлань, 56 (п.)

Вже на 3-й хвилині господарі сфолили проти Царенка й арбітр вказав на позначку – Батагов з пенальті розпакував ворота португальців. За трохи Яцик бив зі штрафного метрів з 28-ми, але кіпер зреагував. Ще до середини тайму піренейці відігрались – Велетень програв боротьбу супернику і Родрігеш зробив свою справу, пробивши по центру.

Під кінець тайму Україна пропустила двічі: спочатку Фернандеш на швидкості увірвався у наш штрафний, хитнув двох захисників та влучно пробив у дальній кут, а згодом Батагов коліном зрізав сферу у свої ворота.

По перерві португальці вдруге привезли собі пенальті, заваливши Хланя і півзахисник польської «Лехії» скоротив відставання. А за чотири хвилини до завершення основного часу він асистував все тому ж Батагову, який записав до свого доробку вже третій гол у матчі. Як наслідок, бойова нічия.

У вівторок, 19 листопада, підопічні Унаї Мельгоси проведуть ще один спаринг – у Спеції вони зустрінуться зі збірною Італії U-21.