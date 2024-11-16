«Синьо-жовті» зберігають примарні шанси на плейоф Ліги націй

Збірна України в межах 5-го туру Ліги націй на виїзді зустрічалась з Грузією. Перед матчем «синьо-жовті» у турнірній таблиці групи В1 йшли останніми й, аби не вилетіти у нижчий дивізіон, мали вигравати. Забити не без допомоги суперника команді Реброва вдалось вже на старті зустрічі, але втримати переможний рахунок українці, на жаль, не змогли.

Ліга націй, група В1, 5-й тур

Грузія – Україна – 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (аг.)

Вже на 7-й хвилині збірна України вийшла вперед: Мудрик рвонув правим флангом, зумів прострілити у воротарський, а Кверквелія, намагаючись заблокував передачу, зрізав м'яч у свої ворота. В середині тайму вінгер «Челсі» виходив сам на сам по центру, але Мамардашвілі кинувся у ноги українцю й врятував Грузію від другого гола. Господарі мали шанс відновити статус-кво на останній хвилині, однак Кашія не дотягнувся до м’яча після навісу на дальню стійку. Міг забивати й Зубков, але з лінії штрафного стрільнув над поперечиною.

По перерві Хвіча огризнувся суперударом з лінії штрафного – м’яч влучив у поперечину. Мав забивати Довбик та після прострілу Мудрика дивом не влучив у ворота. Трубін врятував після втечі Мікаутадзе у контратаку – голкіпер «Бенфіки» вибіг далеко в поле і випередив суперника на м’ячі.

В середині тайму Грузія таки зрівняла: Кочорашвілі головою замкнув навіс у воротарський, Трубін у стрибку відбив перед собою, але Мікаутадзе був першим на добиванні. Господарі створили низку моментів, аби вирватись вперед, натомість українці притислись до своїх воріт і грали на відбій. Вже у доданий час Гуцуляк і Назаренко двічі розстрілювали Мамардашвілі, але той врятував, взявши два «мертвих» м'ячі. Як наслідок, бойова нічия, яка дозволила Грузії набрали 7 очок і очолити квартет. Україна з 5 балами остання.