Матвій Пономаренко не зіграє проти Північної Ірландії та Грузії

Нападник київського «Динамо» Матвій Пономаренко не допоможе збірній України у завершальних матчах Ліги націй сезону-2026/27, повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Через ушкодження футболіст залишив розташування національної команди. Замість Пономаренка до збірної викликано форварда італійської «Болоньї» Артема Довбика, який раніше перебував у резервному списку.

Проблеми зі здоров'ям у Пономаренка виникли під час матчу чемпіонату України проти донецького «Шахтаря» (0:0), який відбувся 8 листопада у Львові. Нападник «Динамо» залишив поле на 71-й хвилині, після чого він пропустив відкрите тренування збірної в Ужгороді. Головний тренер українців Андреа Мальдера тоді повідомив, що футболіст має пройти додаткове медичне обстеження.

Для Довбика це шанс знову проявити себе у складі національної команди. Водночас нападник поки має обмежену ігрову практику в поточному сезоні: за «Болонью» він провів на полі сумарно лише 27 хвилин.

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Нагадаємо, у листопаді збірна України зіграє два заключні матчі Ліги націй 2026/27. 14 листопада «синьо-жовті» зустрінуться на виїзді з Північною Ірландією, а 17 листопада проведуть поєдинок проти Грузії.