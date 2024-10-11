«Синьо-жовті» піднялись на найвищу у своїй історії сходинку

ФІФА на своєму сайті опублікувала оновлений рейтинг чоловічих збірних з футзалу за підсумками Мундіалю 2024 року, який відбувся в Узбекистані. Після здобуття бронзових нагород підопічні Олександра Косенка увійшли в десятку найкращих команд, розташувавшись на дев’ятій сходинці. До слова, що у травні організація вперше в історії опублікувала рейтинг чоловічих збірних і тоді Україна посідала там 12-те місце.

Після бронзових медалей чемпіонату світу Україна продемонструвала найкращий прогрес у рейтингу за очками, набравши 103,72 пункти й тепер має у своєму доробку 1375,21 бала. Цікаво, що відрив від Франції, яка йде десятою, становить менш як 8 очок. Випереджає Україну Росія (на 30,08 пунктів) – окупанти не брали участь у чемпіонаті світу й втратили свою сьому сходинку.

Топ-10 чоловічих збірних з футзалу:

1. Бразилія – 1650,75 очок

2. Португалія – 1546,33

3. Аргентина – 1520,59 (+2 позиції)

4. Іспанія – 1517 (-1)

5. Казахстан – 1500,09 (+3)

6. Іран – 1495,74 (-2)

7. Марокко – 1476,25 (-1)

8. Росія – 1405,29 (-1)

9. Україна – 1375,21 (+3)

10. Франція – 1367,37

Нагадаємо, збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату світу. На груповому етапі «синьо-жовті» поступились Аргентині (1:7), здолали Анголу (7:2) та Афганістан (4:1). В 1/8 фіналу наші земляки дотисли Нідерланди (3:1), у чвертьфіналі розбили Венесуелу (9:4), а у півфіналі на рівних програли Бразилії (2:3). У матчі за бронзу Україна знищила Францію з рахунком 7:1.

Чемпіоном світу стала Бразилія, яка у фіналі обіграла збірну Аргентини (2:1).