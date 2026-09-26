Еліна Світоліна оформила чергове досягнення

У суботу, 26 вересня, жіноча збірна України з тенісу провела зустрічі 1/2 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг-2026 проти Італії. Торік «синьо-жовті» теж дійшли до цієї стадії і саме італійки не дозволили нашій команді пройти далі.

Збірна України підійшла до протистояння без змін: в одиночному розряді мали зіграти Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна, а в парі – Калініна разом із Людмилою Кіченок. Натомість в італійок другим номером збірної була заявлена 18-річна Тайра Грант, тоді як досвідчена Елізабетта Коччаретто залишилася поза грою.

Кубок Біллі Джин Кінг-2026, півфінал, хард, зал

Італія – Україна – 0:2

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Тайра Грант (WTA № 150) – Ангеліна Калініна (WTA № 48) – 0:2 (3:6, 4:6) – перший матч

Жасмін Паоліні (WTA № 20) – Еліна Світоліна (WTA № 7) – 0:2 (2:6, 2:6) – другий матч

У першому матчі півфінальної серії Кубка Біллі Джин Кінг Ангеліна Калініна не без проблем пройшла маловідому Тайру Грант, яка у світовій класифікації посідає 150-ту сходинку. Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і завершився перемогою українки у двох сетах.

Для Ангеліни цей поєдинок став вже п'ятим (враховуючи пари) у складі збірної України – у всіх п'яти вона святкувала звитяги.

У другому поєдинку зійшлись 20-та ракетка світу Жасмін Паоліні та Еліна Світоліна. Суперниці у своїй кар'єрі зустрічались тричі – двічі тріумфувала українка, один раз італійка. Останнє протистояння між ними відбулось торік якраз на КБДК, де сильнішою була Паоліні, тож Еліні було що доводити. Також вона прагнула реабілітуватись за поразку у чвертьфіналі від бельгійки Грет Міннен.

Перша ракетка України не підвела і буквально змела свою суперницю з однаковим рахунком 6:2, 6:2.

Таким чином, Україна здобула дострокову перемогу в дуелі з Італією і вперше в історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг. За перемогу у турнірі «синьо-жовті» боротимуться з Чехією, яка у своєму півфіналі була сильнішою за Іспанію.