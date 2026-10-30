Частіше включайте у раціон продукти, які допомагають підтримувати здоров’я кісток

Здоров’я кісток важливе на кожному етапі життя, а особливо у середньому віці та пізніше. Аби зберегти їх міцними, запобігти переломам і остеопорозу, потрібні вітаміни, мінерали та інші поживні речовини. Експерти назвали Martha Stewart 10 продуктів, які рекомендують включати у раціон, аби зміцнити кістки. Ця їжа заодно буде корисною й для захисту інших органів, і всього організму загалом.

Наші кістки складаються з білка колагену, а також безлічі мінералів і вітамінів, пояснюють фахівці. Головним є кальцій, який поєднується з фосфатом, створюючи каркас, достатньо міцний для підтримки всього тіла та захисту органів. Кістки також зберігають кальцій, фосфор і вітамін D і вивільняють ці поживні речовини за потреби.

«Кальцій і фосфор утворюють мінеральну структуру, яка надає кісткам міцності. Кальцій і вітамін D є важливими поживними речовинами для запобігання остеопорозу та сприяння досягненню кістками пікової маси», – каже дієтологиня-нутриціологиня Алісса Пайк.

Які поживні речовини потрібні кісткам?

Кальцій. З віком дедалі важливіше отримувати достатньо кальцію з їжі, а за потреби – з добавок. У людей приблизно після 30 років кістки починають поступово втрачати цей мінерал, а в середньому віці, особливо у жінок, зменшення кісткової маси прискорюється, Це підвищує їхню крихкість, а також ризик переломів та остеопорозу. «Якщо ви не споживаєте достатньо кальцію, організм забирає його з кісток, що може призвести до втрати кісткової маси», – каже Пайк.

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Омега-3 жирні кислоти та вітаміни. Інші поживні речовини також підтримують здоров’я кісток. «Я б також додала жири, особливо омега-3 жирні кислоти, оскільки вони допомагають засвоєнню жиророзчинних вітамінів (D, A, E, K), необхідних для здоров’я кісток, а також зменшують запалення», – додає лікарка-терапевтка Карлі Сен-Лоран Босежур.

Білок. За словами Пайк, він підтримує колаген у кістковій тканині та допомагає зберігати м’язи з віком.

Магній і цинк. «Кілька досліджень виявили позитивний зв’язок між споживанням магнію та мінеральною щільністю кісток як у чоловіків, так і у жінок», – зазначає Пайк. Босежур додає, що цинк – це ще один мікроелемент, який також впливає на здоров’я кісток.

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10 найкращих продуктів для зміцнення кісток

1. Молоко

Список основних джерел кальцію очолюють молоко та йогурт. Управління з питань дієтичних добавок Національних інститутів здоров’я США рекомендує дорослим споживати від 1000 до 1300 мг кальцію щодня. Одна склянка молока містить приблизно від 276 до 300 мг кальцію, тоді як одна склянка йогурту – приблизно від 200 до 310 мг.

2. Грецький йогурт

Поживні речовини, які містяться в молоці, також є і в йогурті, каже дієтологиня-терапевтка Емі Девіс. Грецький йогурт багатий на кальцій, білок і пробіотики та, за її словами, є одним із найкращих продуктів для зміцнення кісток. «З віком отримання достатньої кількості білка особливо важливе для збереження м’язової маси, що також допомагає захистити кістки та зменшити ризик падінь», – пояснює Девіс.

3. Інші ферментовані молочні продукти

Експерти зазначають, що дорослі щодня повинні вживати три порції молочних продуктів, включаючи молоко та ферментовані молочні продукти, такі як йогурт, сир та кефір. Дослідження показують: процес ферментації та пробіотики в кефірі й сирі позитивно впливають на здоров’я кісток, покращуючи засвоєння поживних речовин та зменшуючи запалення.

4. Консервовані сардини з кістками

«Сардини вирізняються тим, що їхні м’які, їстівні кістки містять значну кількість кальцію – близько 325 мг у порції вагою близько трьох унцій (приблизно 85 г)», – каже Пайк. Вони містять білок, додає дієтологиня, що робить їх зручним варіантом для підтримки як кісток, так і м’язів. Сардини також багаті на вітамін D, вітамін B12 та омега-3 жирні кислоти, що сприяють зміцненню кісток.

5. Лосось

Ця жирна риба забезпечує організм омега-3 жирними кислотами та білком і є одним із найкращих джерел вітаміну D, який допомагає організму засвоювати кальцій, каже Пайк. «Консервований лосось з їстівними кістками – додаткове джерело кальцію, тоді як філе без них містить дуже мало цього мінералу», – додає вона.

6. Тофу та соєві продукти

«Усі думають про молочні продукти, коли йдеться про здоров’я кісток, але тофу – ще один чудовий варіант», – каже Девіс. Тофу містить від 200 до 400 мг кальцію на порцію. Він також є джерелом ізофлавонів – рослинних сполук, які потенційно можуть сповільнювати втрату кісткової маси, додає Босежур.

7. Гарбузове насіння

«Це насіння особливо багате на магній: одна унція (близько 28 г) смаженого гарбузового насіння містить близько 156 мг, або 37 % добової норми», – каже Пайк. І радить посипати ним вівсянку, салати, смажені овочі, щоб покращити здоров’я кісток.

8. Листова зелень

«Хоча крес-салат, броколі, листя гірчиці та бок-чой містять менше кальцію, ніж молочні продукти, організм може засвоювати з них таку саму або навіть більшу частку цього мінералу», – зазначає Босежур.

Девіс додає, що листова капуста також забезпечує організм кальцієм та вітаміном К. «Вітамін К, зокрема, відіграє важливу роль в активації білків, що беруть участь у мінералізації кісток, тоді як кальцій допомагає підтримувати міцність кісток», – пояснює вона.

9. Апельсиновий сік із кальцієм

Одна склянка збагаченого апельсинового соку містить близько 349 мг кальцію, або 27 % від добової норми, каже Пайк.

10. Пластівці, збагачені вітаміном D

«Одна порція таких готових до вживання пластівців містить приблизно 10 % добової норми вітаміну D, необхідного для здоров’я кісток. Доповніть сніданок чашкою коров’ячого молока, щоб отримати ще більше поживних речовин, які допомагають підтримувати їхню міцність», – радить Пайк.