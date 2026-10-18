Аби зберегти гостроту зору, слід частіше їсти овочі та фрукти, багаті на вітаміни А, С, Е та цинк

Здоров’я очей, як і серця, значною мірою залежить від стану кровоносних судин. Через дрібні судини тканини ока отримують кисень і поживні речовини, необхідні для нормального функціонування. Тому збалансоване харчування, яке підтримує серцево-судинну систему, може бути важливим і для здоров’я очей, повідомив у Facebook гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Він назвав вітаміни та мінерали, які є важливими для збереження гостроти зору, а також овочі й фрукти, які ними багаті.

Які вітаміни та мінерали конче потрібні для здоров’я очей

Вітамін А

Цей вітамін дуже важливий для нормального зору. «Він бере участь у формуванні зорових пігментів сітківки, завдяки яким око сприймає світло. Особливо важливий для зору в умовах недостатнього освітлення. Вітамін А також необхідний для підтримання нормального стану поверхні ока, зокрема рогівки та кон’юнктиви. Його виражений дефіцит може спричиняти сухість очей, погіршення сутінкового зору та інші серйозні порушення», – каже професор.

Морква містить багато бета-каротину – речовини, з якої організм може утворювати вітамін А. До інших джерел провітаміну А належать батат, гарбуз, абрикоси та помаранчеві сорти дині.

Вітамін С

За словами лікаря, вітамін С як антиоксидант допомагає захищати клітини від окисного пошкодження, спричиненого, зокрема, нездоровим харчуванням, шкідливими звичками та факторами навколишнього середовища. Він необхідний для синтезу колагену, тож сприяє відновленню та формуванню нових тканинних клітин.

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На вітамін С багаті цитрусові (апельсини, мандарини, грейпфрути та лимони), персики, червоний болгарський перець, помідори та полуниця.

Вітамін Е

Цей вітамін допомагає підтримувати здоров’я клітин, захищаючи їх від окисного пошкодження. Він міститься в авокадо, мигдалі, рослинних оліях і насінні соняшника.

Лютеїн і зеаксантин

«Ці каротиноїди містяться в пігментах зелених листових овочів та інших яскраво забарвлених продуктів. Вони відіграють ключову роль у захисті макули – ділянки сітківки, що забезпечує центральний зір», – каже лікар.

На лютеїн та зеаксантин багаті капуста кале та шпинат, а також салат ромен, листова капуста коллард, зелень ріпи, броколі та зелений горошок. Хорошим джерелом цих антиоксидантів є і яєчні жовтки та фісташки.

Цинк

Як розповідає Олег Швець, цинк допомагає підтримувати здоров’я сітківки ока та бере участь в обміні вітаміну А, необхідного для нормального зору. Однак надмірне тривале споживання його у формі добавок може порушувати засвоєння міді, необхідної для утворення еритроцитів.

Обидва мінерали містяться в різних бобових культурах, зокрема квасолі, горосі та сочевиці. Джерелами цинку також є устриці, нежирне червоне м’ясо, птиця та збагачені зернові продукти.

Чи потрібно приймати добавки для здоров’я очей

Олег Швець каже, що повноцінне здорове харчування для більшості людей є найкращим способом отримати поживні речовини, зокрема й ті, що корисні для очей.

За словами гастроентеролога-дієтолога, виняток становлять люди з ризиком розвитку вікової макулярної дегенерації або вже діагностованим захворюванням. У таких випадках офтальмолог може рекомендувати спеціальну комбінацію вітамінів C і E, цинку, міді, лютеїну та зеаксантину, яка може знизити ризик прогресування хвороби до пізньої стадії. Приймати такі добавки варто лише після консультації з лікарем.