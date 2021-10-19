Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра населення до вакцинації входить до першої десятки основних проблем сучасної медицини. Саме поява так званого набутого імунітету після щеплення допомогло людству побороти смертельно небезпечні хвороби, які раніше робили безлюдними цілі міста і навіть регіони. Завдяки вакцинації викорінені такі хвороби, як віспа, чорна чума, поліомієліт, на порядок обмежене поширення кору, правця… Коронавірусна інфекція, яка загрожує небезпекою в наші дні, не виняток. Розуміння цього підштовхнуло багато розвинених країн світу проводити масштабні вакцинальні кампанії, робити щеплення обов'язковим для окремих категорій громадян, закуповувати колосальні обсяги препаратів.

У нашій країні вакцинація зараз активно набирає обороти. Надзвичайно важлива в цьому роль соціально орієнтованого бізнесу, особливо того, якому вже багато років довіряють мільйони українських громадян.

Яскравим прикладом може слугувати багаторічний лідер і драйвер української галузі роздрібної торгівлі – «АТБ». Магазини флагманського підприємства корпорації – торговельної мережі «АТБ-Маркет» – сьогодні функціонують у всіх 24 областях України. Постійними клієнтами 1262 супермаркетів стали вже більш як чотири мільйони громадян. Ці цифри неухильно збільшуються. Понад чверть століття використовуючи стратегію динамічного розвитку, компанія щорічно відкриває близько сотні нових комфортних магазинів і створює 4-5 тисяч нових робочих місць. Щоб безперебійно забезпечувати гарантовано свіжими продуктами мільйони українців, на підприємствах корпорації зараз трудяться більш як 70 тисяч осіб. Варто зазначити, що багато хто з них уже подбав про своє здоров'я та безпеку своїх близьких. Торговельна мережа «АТБ-Маркет» і в цьому напрямі також є флагманом – щеплення від коронавірусу зробили собі понад 85% персоналу (у цю цифру входять усі – й офісні працівники теж). Загальна чисельність становить 59 тисяч осіб.

Це серйозний внесок у боротьбу з коронавірусною пандемією, чергову хвилю якої ми спостерігаємо зараз – у жовтні.

Цього року корпорація «АТБ» очікувано утримала свої лідерські позиції в рейтингу кращих роботодавців галузі української роздрібної торгівлі. Незважаючи на непрості виклики, з якими українському бізнесу довелося зіштовхнутися під час пандемії, «АТБ» підтвердила, що головним своїм капіталом і найціннішим ресурсом вважає співробітників. Тому ще задовго до початку нової хвилі коронавіруса, у середині літа 2021-го на всіх підприємствах корпорації «АТБ» стартував активний процес вакцинації. Ставку зробили не на примус, а на усвідомлений вибір співробітників. Щоб показати приклад соціально відповідальної позиції, першими пройшли вакцинацію топменеджери – керівники корпорації та директори підприємств, що входять до групи компаній «АТБ».

Завдяки ретельній роз'яснювальній роботі серед співробітників «АТБ» масова вакцинація була проведена ще до початку нової хвилі пандемії. Найбільша кількість щеплень була зроблена в серпні та вересні 2021 року. Спеціальні мобільні групи з вакцинування виїжджали безпосередньо на підприємства. Це допомогло спростити процес і значно прискорити його.

За інформацією пресслужби «АТБ», співробітники щеплювалися в основному вакцинами Moderna (США), Pfizer/BioNTech (США/Німеччина), CoronaVac (Китай).

За даними медиків, антиковідна вакцина (не так і важливо якого саме виробника) хоч і не гарантує стовідсотковий захист, але різко (до 95%) знижує ймовірність важкого перебігу хвороби і тим більше летального результату. Фактично вакцинація була, є й залишається основним «рятівним кругом» від безлічі смертельних хвороб.

Нагадаємо, що супермаркети «АТБ» стали першими в країні, де ще в перші дні пандемії були дотримані всі карантинні вимоги: обробка приміщень, поверхонь і торговельного обладнання дезрозчинами, носіння захисних масок персоналом магазинів і відвідувачами, постійне використання рукавичок, щитків тощо. До питання безпеки мільйонів своїх покупців, а також здоров'я власного персоналу в компанії ставляться дуже серйозно. Усі магазини «АТБ» стабільно забезпечують ефективними засобами для дезінфекції, що сертифіковані МОЗ. Просторі торгові зали мережі, сучасна система вентиляція приміщень – усе організовано таким чином, щоб максимально знизити ризик зараження. Торговельне обладнання та місця дотику з руками, візки, кошики, сенсорні панелі, ваги, вітрини і т. д. регулярно обробляють дезрозчинами. На входах до магазинів «АТБ» і виходах із них, як і раніше, можна скористатися засобом для санобробки рук.

«АТБ» чітко виконує всі вимоги й умови адаптивного карантину. Компанія сконцентрувала основні зусилля та ресурси на тому, щоб безперебійно забезпечувати громадян гарантовано свіжими продуктами, а також максимально захистити від вірусу десятки тисяч своїх співробітників і мільйони клієнтів.