Президент Володимир Зеленський попросив Службу безпеки України поінформувати Китай щодо його громадян, які працюють в Росії на заводах з виробництва безпілотників. Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, 22 квітня.

«Я попросив Службу безпеки України передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють в Росії на заводі з виробництва дронів. Може бути так, що Росія домовилася з цими (китайськими – ред.) громадянами поза домовленістю з керівництвом Китаю, вкрала ці технології, тому що там описано в інформації й китайські технології відповідні щодо роботи над цими дронами», – заявив президент.

Він також додав, що доручив Службі зовнішньої розвідки надати Пекіну стислу інформацію про передачу китайської зброї Росії. За словами президента, це має відбутися сьогодні.

На запитання, чи комунікувала китайська сторона з Володимиром Зеленський особисто, президент відповів: «Зі мною особисто – ні. Лише на рівні посольств і наших дипломатів».

Участь Китаю у російсько-українській війні – останні новини

17 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Китай постачає Росії зброю та порох. Цю інформацію Україна отримала від СБУ та розвідок.

ZAXID.NET також повідомляв, що росіяни використовують у війні проти України китайські автомати Type 56-1, що є аналогом радянського автомата Калашнікова (АКС).

8 квітня українські військові вперше за час повномасштабного вторгнення Росії захопили в полон двох громадян Китаю. За словами Володимира Зеленського, загалом на боці Росії проти України воює понад 150 китайських громадян.

12 квітня Reuters з посиланням на колишнього співробітника західної розвідки повідомив, що до війни проти України Росія залучила близько 200 китайців. Вони є найманцями та не мають прямих зв’язків з урядом Китаю.