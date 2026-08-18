Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на посади міністрів оборони та закордонних справ

У вівторок, 18 серпня, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За словами Ірини Геращенко, у вівторок, 18 серпня, запланована зустріч кандидатів на посади міністрів із фракціями, а в середу, 19 серпня, має відбутися голосування у Верховній Раді.

Зауважимо, що 17 липня Кабінет міністрів призначив генерал-майора СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра закордонних справ.

Перед цим, 12 липня, Володимир Зеленський оголосив про звільнення Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністерки, що спричинило відставку всього уряду. Президент запропонував Юлії Свириденко посаду посолки України у США замість Ольги Стефанішиної, якій НАБУ 5 серпня оголосило підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Відомо, що Юлія Свириденко відмовилась від пропозиції президента.

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16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів, який очолив Сергій Корецький. Однак посади міністра оборони та закордонних справ залишились вакантними.