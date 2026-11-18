Володимир Зеленський очікує на інформацію щодо зустрічі Дональда Трампа з лідерами Китаю та Росії

Володимир Зеленський повідомив, що під час саміту «Коаліції охочих» у Берліні очікує на зустріч із представниками президента США Дональда Трампа, а також європейськими лідерами. Про це президент України розповів під час вечірнього звернення у середу, 18 листопада.

Саміт «Коаліції охочих» відбудеться у четвер, 19 листопада, у Берліні. За словами президента, на зустрічі Україна працюватиме з партнерами над новими пакетами підтримки, зокрема для посилення енергетичної інфраструктури. Крім того, у Берліні мають відбутися перемовини за участю Володимира Зеленського, представників Дональда Трампа, а також європейських лідерів. Разом вони мають обговорити наступні кроки у перемовинах із російською стороною.

Також, за словами президента, очікується, що американська сторона поінформує Україну про результати зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Владіміром Путіним.

«Американські представники говорили про те, що в Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини Президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї, в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів. Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи», – сказав Володимир Зеленський.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені на полях Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) має відбутися тристороння зустріч за участю Дональда Трампа, Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна. Також президент США заявляв, що хотів би провести двосторонні перемовини з російським диктатором.

До слова, Kyiv Independent повідомив, що представники Дональда Трампа надіслали Кремлю сигнал про те, що нинішні переговори можуть бути останнім шансом для Росії укласти мирну угоду з Україною. Стів Віткофф та Джаред Кушнер попередили Москву, що через перемогу Демократичної партії на виборах до Конгресу позиція США щодо Росії може змінитися.